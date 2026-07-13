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13 июля 2026 в 16:45

Столкновение мотоциклиста с кабаном привело к смерти

В Нижегородской области пассажирка мотоциклиста скончалась после ДТП с кабаном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Нижегородской области 43-летняя пассажирка 48-летнего мотоциклиста погибла в результате столкновения с кабаном, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на МВД России. Смертельная авария произошла в Володарском районе на трассе М‑7 «Волга».

По данным правоохранителей, мужчина ехал на Enduro по левой полосе в сторону Нижнего Новгорода, когда перед ним выскочило животное. Мужчина потерял управление и вылетел на обочину. Его госпитализировали с травмами в больницу Дзержинска. Пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Ранее мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с легковым автомобилем в Казани. В результате ДТП погиб водитель байка, еще три человека госпитализированы.

Ранее мотоциклисту оторвало ногу в результате столкновения с внедорожником в Комарово. Пострадавший был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение.

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