Ягоды больше не сохнут и не осыпаются: спасаем смородину и крыжовник от жары и болезней

Ягоды больше не сохнут и не осыпаются: спасаем смородину и крыжовник от жары и болезней

Если ягоды крыжовника и смородины начали сохнуть, мельчать и осыпаться, не успев созреть, причины чаще всего кроются в трех факторах: нехватка влаги, грибковые болезни и дефицит питания.

В жаркую погоду выше +30 °C эти кустарники с поверхностной корневой системой испытывают сильный стресс и сбрасывают ягоды, чтобы выжить. Поэтому в засушливый период обеспечьте регулярный полив под корень (25–30 литров воды на куст) вечером, чтобы влага достигла глубины 30–50 см. Замульчируйте приствольный круг торфом или скошенной травой — это сохранит влагу и подавит сорняки.

Вторая причина — мучнистая роса, которая ослабляет кусты и провоцирует осыпание. Простой и безопасный способ борьбы — обработка содовым раствором: 2 ст. л. пищевой соды и 40–50 г хозяйственного мыла на 10 литров теплой воды. Опрыскивайте кусты вечером, тщательно обрабатывая нижнюю сторону листьев.

Третья причина — нехватка калия, фосфора и бора. В период налива ягод подкормите кусты зольным настоем или внесите фосфорно-калийные удобрения.

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