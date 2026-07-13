Ягоды не потекут, варенье не забродит: правило сбора урожая для заготовок на зиму

Ягоды не потекут, варенье не забродит: правило сбора урожая для заготовок на зиму

Сбор ягод для переработки — дело ответственное, и главное правило: ягоды нужно собирать только в сухую погоду, когда нет росы и не прошел дождь.

Влага на ягодах — главный враг качества урожая: избыток воды разжижает сок, снижает концентрацию сахара и ухудшает вкус, а также провоцирует быстрое развитие плесени и болезнетворных бактерий, особенно при хранении в холодильнике. Мокрые ягоды становятся водянистыми, теряют упругость, легко мнутся и давятся, что делает их непригодными для варенья и джема.

Кроме того, при сборе в сырую погоду вы рискуете принести на ягодах споры грибков, которые активизируются при длительном хранении и сведут на нет все ваши труды. Идеальное время для сбора — утро после того, как высохла роса, или поздний вечер, когда солнце уже не печет, но влажность не успела подняться.

Ранее сообщалось, как спасти капусту от слизней при помощи соли.