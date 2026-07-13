Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 12:31

Ягоды не потекут, варенье не забродит: правило сбора урожая для заготовок на зиму

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сбор ягод для переработки — дело ответственное, и главное правило: ягоды нужно собирать только в сухую погоду, когда нет росы и не прошел дождь.

Влага на ягодах — главный враг качества урожая: избыток воды разжижает сок, снижает концентрацию сахара и ухудшает вкус, а также провоцирует быстрое развитие плесени и болезнетворных бактерий, особенно при хранении в холодильнике. Мокрые ягоды становятся водянистыми, теряют упругость, легко мнутся и давятся, что делает их непригодными для варенья и джема.

Кроме того, при сборе в сырую погоду вы рискуете принести на ягодах споры грибков, которые активизируются при длительном хранении и сведут на нет все ваши труды. Идеальное время для сбора — утро после того, как высохла роса, или поздний вечер, когда солнце уже не печет, но влажность не успела подняться.

Ранее сообщалось, как спасти капусту от слизней при помощи соли.

Проверено редакцией
Читайте также
Жилищный эксперт объяснил, зачем нужна выписка из ЕГРН
Общество
Жилищный эксперт объяснил, зачем нужна выписка из ЕГРН
Ученые определили возраст найденных год назад в Приморье останков человека
Общество
Ученые определили возраст найденных год назад в Приморье останков человека
Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным
Общество
Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным
Муку растираю с маслом: пеку пирог «Лето» — к нему идут любые ягоды и сметанная нежная заливка
Общество
Муку растираю с маслом: пеку пирог «Лето» — к нему идут любые ягоды и сметанная нежная заливка
Фитофтора в июле и августе: спасаем помидоры за несколько дней от черных листьев
Общество
Фитофтора в июле и августе: спасаем помидоры за несколько дней от черных листьев
Общество
ягоды
урожай
закатки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» прошел в Москве
В США заявили о смерти «заклинателя Трампа»
Раскрыто состояние двух пострадавших при обрушении моста в Приморье
Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году
Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа
Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться
ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ
Песков оценил открытие российского павильона на Венецианской биеннале
Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа
ЕС ввел санкции против национальной соцсети
В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи
«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы
Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море
«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин
Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять
Масалитин назвал фаворита полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания
«Тешит себя заблуждением»: Песков оценил планы «коалиции желающих» по РФ
Песков ответил на вопрос об использовании ВСУ неба стран Прибалтики
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.