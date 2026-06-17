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17 июня 2026 в 15:00

Капуста без слизней и вредителей — не сказка, а реальность: лайфхак с обычной солью

Фото: D-NEWS.ru
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Капуста — любимое лакомство слизней, гусениц и крестоцветной блошки, но есть простой и дешевый способ защитить урожай без химии — с помощью обычной поваренной соли.

Соль не сыплют на сам кочан, а создают из нее защитное кольцо вокруг каждого растения. Растворите 200 г соли в 10 литрах воды и пролейте этим раствором канавки между грядками или круговые полоски вокруг кочанов на расстоянии 10-15 см от стебля.

Слизни, соприкасаясь с соленой почвой, получают химический ожог и погибают, а живые сородичи не могут преодолеть соляной барьер. Обработку повторяют раз в 7-10 дней и после каждого сильного дождя.

Для усиления эффекта приготовьте сухую смесь: смешайте 1 стакан соли, 1 стакан древесной золы и 1 стакан сухой горчицы. Рассыпьте эту «гремучую смесь» вокруг кочанов по влажной земле — соль обезвоживает вредителей, зола забивает их дыхательные пути, а горчица жжет нежное тело. Такой барьер держится 3-4 недели и вдобавок подкармливает капусту калием и фосфором.

Важно: не сыпьте соль или смесь близко к стеблю и не лейте раствор под корень.

Ранее сообщалось, что посадить в теплицу к огурцам, чтобы не было пустоцветов, грибка и тли.

Проверено редакцией
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