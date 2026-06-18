Не подкормки, а яд для помидоров: откажитесь от этих удобрений в июне — провоцируют фитофтору

Не подкормки, а яд для помидоров: откажитесь от этих удобрений в июне — провоцируют фитофтору

Июнь — ответственный месяц для томатов: они цветут, завязывают плоды и требуют особого питания, но есть подкормки, которые в этот период категорически противопоказаны.

Первое, от чего нужно отказаться, — свежая органика: навоз, помет, травяные настои. Избыток азота в этих удобрениях заставляет кусты «жировать» — наращивать мощную ботву в ущерб цветению и завязям, а плоды становятся водянистыми, теряют сахар и плохо хранятся. Кроме того, свежий навоз провоцирует развитие фитофторы и других грибных болезней.

Второй враг урожая — азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, нитроаммофоска), которые вносят только в начале роста, до цветения, а в июне их применение приводит к тому, что растения «уходят в лист», завязи осыпаются, а плоды, если и успевают созреть, вырастают мелкими и кислыми.

Третья опасная подкормка — хлористый калий и калийная соль, где в составе есть хлор. Томаты очень чувствительны к этому элементу: хлор угнетает корневую систему, вызывает хлороз листьев (пожелтение и скручивание), а плоды покрываются коричневыми пятнами и уродливыми полосами, растрескиваются и теряют вкус.

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