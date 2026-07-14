Кабачки и помидоры — не только в салат: делаю из них пирог из серии «повар отдыхает»

Кабачки и помидоры — не только в салат: делаю из них пирог из серии «повар отдыхает»

Кабачки с грядки, пачка теста из морозилки и час времени — вот и весь рецепт пирога, который я теперь пеку каждые выходные.

Ингредиенты

Кабачок — 500 г, томат — 300 г, тесто слоеное бездрожжевое — 250 г, сметана 12% — 150 мл, яйцо куриное — 2 шт., орегано сушеный — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я размораживаю тесто в холодильнике — ставлю на ночь, чтобы не возиться утром. Раскатываю лепешку в 5 мм толщиной и переношу ее в форму, формируя бортики. Тем временем режу кабачки и помидоры тонкими кружками, у сочных томатов убираю сердцевину, чтобы пирог не поплыл. Выкладываю овощи: помидоры в центр, кабачки по краям. Взбиваю яйца со сметаной, солю, добавляю орегано и заливаю этой смесью начинку. Отправляю в духовку на 25 минут при 200 градусах, даю остыть — и можно резать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня подкупила скорость: достал тесто из морозилки, накидал кабачков с помидорами, залил смесью яиц и сметаны — и через час на столе стоит пирог, который разлетается на ура.