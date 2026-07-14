Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 12:54

Замгенсека СВМДА оценила вклад Азербайджана в развитие организации

Замгенсека СВМДА: Азербайджан вывел сотрудничество в Азии на новый уровень

Фото: Сергей Подосенов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан проявил лидерство в продвижении трансформационных процессов в период своего председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявила заместитель генерального секретаря организации Чжан Лин в рамках IV Шушинского глобального медиафорума. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, с декабря 2024 года Баку провел значительную работу по укреплению эффективности СВМДА.

Мы высоко ценим инновационный подход Азербайджана к укреплению роли СВМДА в регионе. Итоги этой масштабной деятельности за последние два года будут подведены на VII саммите организации, который запланирован на 15 октября в Баку, — заявила она.

Заместитель генерального секретаря СВМДА выразила уверенность, что предстоящий саммит станет важным этапом для организации. По ее словам, он позволит вывести сотрудничество государств-членов СВМДА на качественно новый уровень.

Ранее Алиев заявил, что международное влияние Азербайджана усиливается, так как страна выступает с конструктивной позицией и делает все возможное, чтобы оказывать помощь и выступать посредником там, где это возможно.

Страны СНГ
Азия
Азербайджан
СВМДА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля
Путина насмешила шутка о замерзших в Якутии жуликах
Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену
В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ
В подмосковных Мытищах локализовали крупный пожар в частном секторе
Панарин объяснил новый формат хоккейного «Матча года»
На Урале семья из трех человек задохнулась в погребе
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
«Должно и будет»: Путин раскрыл будущее процентной ставки в России
Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения
В Луганске спасатели попали под повторную атаку дрона ВСУ
Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью
«Это уже даже не пиратство»: Лавров объяснил логику Киева
Путин рассказал, кого стоит поддержать на выборах
Россия запросила у Молдавии информацию о дроне с взрывчаткой
Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы
Спасатели из Кузбасса распилили машину с застрявшим внутри ребенком
Иностранец из Узбекистана попался таможенникам с сотнями драгоценных камней
Аксенова рассказала, какие жесткие испытания прошла ради новой роли
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.