Замгенсека СВМДА оценила вклад Азербайджана в развитие организации

Азербайджан проявил лидерство в продвижении трансформационных процессов в период своего председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявила заместитель генерального секретаря организации Чжан Лин в рамках IV Шушинского глобального медиафорума. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, с декабря 2024 года Баку провел значительную работу по укреплению эффективности СВМДА.

Мы высоко ценим инновационный подход Азербайджана к укреплению роли СВМДА в регионе. Итоги этой масштабной деятельности за последние два года будут подведены на VII саммите организации, который запланирован на 15 октября в Баку, — заявила она.

Заместитель генерального секретаря СВМДА выразила уверенность, что предстоящий саммит станет важным этапом для организации. По ее словам, он позволит вывести сотрудничество государств-членов СВМДА на качественно новый уровень.

Ранее Алиев заявил, что международное влияние Азербайджана усиливается, так как страна выступает с конструктивной позицией и делает все возможное, чтобы оказывать помощь и выступать посредником там, где это возможно.