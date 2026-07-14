За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов ВСУ погибли 40 мирных жителей России, еще 272 человека получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Всего за указанный период ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 5935 боеприпасов, при этом среднее число ударов достигло 850 прилетов в сутки.

За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 детей, погибли 40 человек, в том числе один несовершеннолетний, — заявил дипломат.

Мирошник отметил, что украинские военные наносили удары по гражданскому пассажирскому транспорту, жилым домам, объектам социальной и энергетической инфраструктуры, автозаправочным станциям и базам хранения горюче-смазочных материалов. По его мнению, подобная тактика направлена на создание невыносимых условий для жизни людей. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Среди наиболее резонансных инцидентов посол выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек. Дипломат вспомнил и атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где ранения получили восемь человек, включая троих детей.

Ранее Мирошник заявил, что покушения Киева на жизнь гражданского населения стали военными преступлениями, которые украинские солдаты поставили на поток. Так дипломат прокомментировал удар по гражданскому автомобилю в Белгородской области. Посол отметил, что, по его мнению, подобное насилие больше не привлекает внимания Запада, если теракт, как он утверждает, был совершен украинскими властями.