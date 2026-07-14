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14 июля 2026 в 13:43

Стали известны планы брата и сестры перед исчезновением в Карелии

Пропавшие в Карелии подростки хотели пешком пройти 57 км до Петрозаводска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пропавшие в Карелии 11-летний мальчик и его 13-летняя сестра хотели пешком добраться из Кондопоги в Петрозаводск, расстояние между городами составляет около 57 км, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В поисках участвуют 10 добровольцев.

Дети 13 июля вышли гулять, решили дойти пешком из Кондопоги до Петрозаводска, — отметил собеседник.

Пропавший мальчик ростом около 140 см, худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В момент исчезновения он был одет в черную футболку, синие брюки и синие резиновые тапочки.

Его сестра также худощавого телосложения, ростом около 150 см, с темно-русыми волосами и карими глазами. На ней были белая футболка и розовые шорты, при себе она имела темно-синий рюкзак с изображением розовых единорогов.

Ранее в Иркутской области обнаружили тело ребенка, пропавшего во время сплава. По данным источника, мальчика нашли у берега в Шелеховском районе.

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