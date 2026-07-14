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14 июля 2026 в 13:44

Подросток погиб при попытке достать уплывший мяч

В Астраханской области подросток утонул при попытке достать мяч

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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14-летний мальчик утонул в реке Волге в Астраханской области, пытаясь достать уплывший мяч, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. По словам очевидцев, подросток плохо умел плавать.

Трагедия произошла в районе села Каменный Яр, где четверо подростков играли в футбол на берегу. Один из мальчиков поплыл за мячом, но не смог выбраться из воды, после чего его друг попытался помочь. На месте работают водолазы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алексеевском районе Татарстана утонул 15-летний подросток. Трагический инцидент произошел на озере вблизи села Сухие Курнали. По предварительным данным, причиной трагедии стало купание в необорудованном месте.

До этого в Новосибирске подросток утонул в запрещенном для купания месте на реке Оби. Днем на территории бывшего пляжа «Наутилус» компания несовершеннолетних решила искупаться. Во время плавания один из ребят начал тонуть. Его друг попытался помочь, но не смог спасти 15-летнего мальчика.

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