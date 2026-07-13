Шикарное варенье из кабачков: берем лимон и апельсин. Оно получается янтарным и ароматным

Шикарное варенье из кабачков: берем лимон и апельсин. Оно получается янтарным и ароматным

Беру молодые кабачки, лимон и апельсин — и готовлю варенье, которое удивляет всех с первой ложки. Кабачки полностью пропитываются цитрусовым сиропом, становятся полупрозрачными и по вкусу совсем не напоминают овощи.

Получается настоящая вкуснятина: варенье густое, янтарное, с насыщенным ароматом апельсина и легкой лимонной кислинкой. Его можно подать к чаю, намазать на тосты, добавить к блинчикам или использовать как начинку для домашней выпечки.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 1 кг, сахар — 800 г, лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт., ванильный сахар — 1 ч. л.

Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Лимон и апельсин тщательно вымойте, ошпарьте кипятком и нарежьте небольшими кусочками вместе с цедрой, удалив косточки. Соедините кабачки, цитрусовые и сахар, оставьте на 2–3 часа, чтобы выделился сок.

Затем поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 10 минут. Полностью остудите. Повторите варку еще два раза по 10–15 минут, в конце добавьте ванильный сахар. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и сразу закатайте.

Личный опыт

Каждый год варю несколько баночек именно по этому рецепту. Никто из гостей не угадывает главный ингредиент — все уверены, что варенье приготовлено из ананаса или экзотических фруктов. Именно поэтому оно заканчивается одним из первых.