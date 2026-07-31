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31 июля 2026 в 19:46

Неприятные запахи исчезнут сами: кухонная хитрость подарит дому аромат свежести

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неприятные запахи в доме способны испортить даже самый уютный вечер. Но совсем не обязательно покупать дорогие освежители воздуха. Иногда достаточно заглянуть на кухню, чтобы наполнить квартиру ароматом свежести всего за несколько минут.

Налейте в глубокую кастрюлю воду и добавьте корки одного или двух лимонов. Доведите смесь до кипения, а затем уменьшите огонь, чтобы вода медленно испарялась. Вместе с паром по квартире начнут распространяться натуральные цитрусовые нотки, которые помогают нейтрализовать посторонние запахи.

Для более насыщенного аромата можно добавить палочку корицы, несколько бутонов гвоздики или свежую мяту. Главное — следить за количеством воды в кастрюле и своевременно ее доливать.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что дом наполняется приятным ароматом без лишних затрат. Если хотите сохранить свежесть надолго, регулярно проветривайте комнаты хотя бы по 10–15 минут в день — это помогает избавиться от застоявшегося воздуха естественным способом.

Ранее сообщалось, что слабый напор воды в душе — не всегда повод менять лейку на новую. Чаще всего проблема скрывается в известковом налете, который забивает мелкие отверстия насадки.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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