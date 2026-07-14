Обычный лавровый лист удивил по-новому: домашний лайфхак для свежего воздуха и уюта

Лавровый лист обычно используют только в кулинарии, но у него есть еще одно интересное применение. Если правильно поджечь сухой лист и дать ему немного потлеть, можно наполнить комнату приятным пряным ароматом и избавиться от затхлых запахов без специальных освежителей.

Во время тления лавровый лист выделяет эфирные масла с цинеолом, камфорой и лимоненом. Они помогают сделать воздух свежее, а аромат многим кажется расслабляющим. Такой способ особенно популярен в сезон простуд и после приготовления еды, когда хочется быстро убрать посторонние запахи.

Для процедуры достаточно положить 1-2 сухих листа на керамическую или металлическую подставку, поджечь их на несколько секунд, затем погасить пламя, оставив только тление. Проводить все нужно в хорошо проветриваемой комнате и ни на минуту не оставлять листья без присмотра. При астме, беременности, заболеваниях легких или индивидуальной непереносимости от такого способа лучше отказаться.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что после проветривания в комнате остается легкий пряный аромат без навязчивых химических отдушек. Для лучшего результата используйте только качественные сухие лавровые листья и всегда соблюдайте правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.