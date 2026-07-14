Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 06:47

Обычный лавровый лист удивил по-новому: домашний лайфхак для свежего воздуха и уюта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лавровый лист обычно используют только в кулинарии, но у него есть еще одно интересное применение. Если правильно поджечь сухой лист и дать ему немного потлеть, можно наполнить комнату приятным пряным ароматом и избавиться от затхлых запахов без специальных освежителей.

Во время тления лавровый лист выделяет эфирные масла с цинеолом, камфорой и лимоненом. Они помогают сделать воздух свежее, а аромат многим кажется расслабляющим. Такой способ особенно популярен в сезон простуд и после приготовления еды, когда хочется быстро убрать посторонние запахи.

Для процедуры достаточно положить 1-2 сухих листа на керамическую или металлическую подставку, поджечь их на несколько секунд, затем погасить пламя, оставив только тление. Проводить все нужно в хорошо проветриваемой комнате и ни на минуту не оставлять листья без присмотра. При астме, беременности, заболеваниях легких или индивидуальной непереносимости от такого способа лучше отказаться.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что после проветривания в комнате остается легкий пряный аромат без навязчивых химических отдушек. Для лучшего результата используйте только качественные сухие лавровые листья и всегда соблюдайте правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.

Проверено редакцией
Читайте также
Старые подушки как новые: домашняя стирка возвращает мягкость и убирает неприятный запах
Общество
Старые подушки как новые: домашняя стирка возвращает мягкость и убирает неприятный запах
Проблема с запахом в стиралке решается за минуты: один забытый фильтр все портит в машине
Общество
Проблема с запахом в стиралке решается за минуты: один забытый фильтр все портит в машине
Кухонная хитрость с апельсином: разделочная доска станет свежей за считаные минуты
Общество
Кухонная хитрость с апельсином: разделочная доска станет свежей за считаные минуты
Сковорода как новая без трения и химии: простой трюк с пакетом реально работает
Общество
Сковорода как новая без трения и химии: простой трюк с пакетом реально работает
Названы преимущества азиатских направлений для отдыха перед европейскими
Общество
Названы преимущества азиатских направлений для отдыха перед европейскими
запахи
домохозяйства
советы
лавровый лист
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла, опасны ли для беременных авиарейсы
Один из крупнейших НПЗ юга России загорелся после удара БПЛА
Военная промышленность Киева ощутила на себе мощь российских ударов
Главное условие для мира, ошибки командиров ВСУ: новости СВО к утру 14 июля
Российский район пережил массированную атаку ВСУ
В российском регионе ввели режим ЧС после масштабных подтоплений
Россиянам рассказали, какая активность отлично борется с болью в суставах
ВС РФ сообщили об ударах по объектам ВСУ дронами в Сумах
Москвичам рассказали о погоде на 14 июля
«Вкусно — и точка» впервые выйдет на зарубежный рынок
Нефть Brent поднялась выше $85 за баррель
В ОП рассказали, как уход за пенсионером влияет на трудовой стаж
Европейская страна рискует замерзнуть зимой из-за невероятного потребления
Атаки ВСУ в Азовском море унесли жизни двух моряков
В МИД РФ рассказали о числе пострадавших из-за ударов ВСУ
Российский боец вступил в неравный бой, чтобы защитить ребенка
Названо лучшее время для зачатия ребенка
Аналитики назвали дни, в которые мошенники чаще звонят россиянам
Слюсарь рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
Дмитриев объяснил, зачем ЕС конфликтует с Россией
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.