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08 июля 2026 в 13:03

Старые подушки как новые: домашняя стирка возвращает мягкость и убирает неприятный запах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подушки со временем начинают терять свежесть, даже если наволочки всегда чистые. Внутри накапливаются пыль, пот и частицы кожи, из-за чего появляется запах и сбивается наполнитель. Но вернуть им чистоту можно дома, без химчистки и лишних расходов.

Стирать подушки лучше при 30–40 градусах, в зависимости от наполнителя: синтетика выдерживает до 40, пух и перо требуют деликатного режима. Вместо порошка используйте жидкий гель — он легче вымывается и не портит структуру. Обязательно включите дополнительное полоскание и отжим на низких оборотах или отожмите вручную. Сушить подушки нужно горизонтально в тени, периодически встряхивая, чтобы наполнитель не сбился. Важно полностью просушить изделие, иначе может появиться затхлый запах.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что подушки стали заметно мягче и свежее после правильной стирки. Чтобы сохранить результат дольше, стоит раз в неделю проветривать подушки на свежем воздухе и не хранить их в плотно закрытых шкафах.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
дома
подушки
синтетика
запахи
Марина Макарова
М. Макарова
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