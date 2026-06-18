Не спешите стирать подушку: простые кухонные помощники легко выводят пятна

Желтые следы и пятна на подушках появляются даже у самых аккуратных хозяек. К счастью, избавиться от них можно без стирки, дорогих средств и походов в химчистку.

Самый простой вариант — смешать пищевую соду с несколькими каплями масла чайного дерева до состояния густой пасты. Нанесите смесь на загрязнение, оставьте на 40 минут, а затем аккуратно удалите влажной салфеткой.

Для светлых тканей подойдет лимонный сок. Смешайте его с теплой водой в пропорции 2:1, обработайте пятно и через несколько минут протрите поверхность чистой тканью. Если загрязнение стойкое, можно потереть его половинкой лимона, посыпанной солью.

Еще один проверенный способ — уксус и сода. Смочите пятно уксусом, затем нанесите пасту из равных частей соды и уксуса. После появления пены подождите 5–10 минут и удалите остатки средства влажной губкой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что свежие пятна удаляются намного быстрее, если не откладывать чистку. А чтобы подушки дольше оставались свежими, полезно проветривать их на солнце и стирать не реже двух раз в год.

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