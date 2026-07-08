Забудьте про дорогую химию: простой трюк с содой вернет варочной панели идеальную чистоту

Совсем не обязательно покупать дорогие средства, чтобы привести варочную панель в порядок. Иногда все нужное уже есть на кухне, а результат приятно удивляет уже через несколько минут.

Если на поверхности появились жирные пятна, брызги и пригоревшие остатки еды, поможет простое сочетание столового уксуса и пищевой соды. Сначала равномерно нанесите уксус, затем посыпьте сверху содой. После реакции оставьте смесь на 5–10 минут, чтобы загрязнения размягчились. Затем протрите панель мягкой губкой и вытрите насухо чистой тканью.

Пищевая сода пригодится не только для кухни. Она помогает убрать известковый налет и мыльные разводы в ванной, а еще ее используют на даче для ухода за почвой и приготовления простых средств против некоторых вредителей. При этом стоит сода недорого и не имеет резкого запаха.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и осталась довольна тем, как быстро удалось очистить варочную панель без лишних затрат. Чтобы поверхность дольше оставалась чистой, лучше протирать ее после каждого приготовления пищи, пока загрязнения не успели засохнуть.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.