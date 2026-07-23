Одежда прослужит дольше: простой секрет выбора между порошком и гелем для стирки

Выбор средства для стирки влияет не только на чистоту вещей, но и на то, как долго они сохранят свой внешний вид. Оказывается, порошок и гель не заменяют друг друга — у каждого есть свои преимущества. Зная, когда использовать одно средство, а когда другое, можно заметно продлить срок службы одежды.

Порошок лучше справляется со сложными загрязнениями. Он подходит для хлопка, льна, кухонных полотенец и вещей, которые стираются при температуре от 60 градусов. При этом для темной одежды стоит выбирать дополнительное полоскание, чтобы избежать белых разводов.

Гель идеально подходит для деликатных тканей, цветных и темных вещей. Он полностью растворяется даже в прохладной воде, помогает сохранить насыщенность цвета и бережно очищает волокна ткани. Особенно удобен гель для ежедневной стирки и семей с маленькими детьми или чувствительной кожей.

Самый практичный вариант — держать дома оба средства и использовать их по назначению.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь выбирает средство для стирки в зависимости от типа ткани. Еще один полезный совет: не перегружайте барабан стиральной машины — вещи лучше отстираются и будут меньше мяться после сушки.

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