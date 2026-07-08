Обычная перекись творит чудеса: диван станет чище всего за 10 минут без лишних расходов

Пятно на диване может появиться в самый неподходящий момент, но это не повод сразу вызывать химчистку. Есть простой способ, который помогает быстро освежить обивку с помощью доступных средств из аптечки и кухни.

Смешайте 50–70 мл 3%-й перекиси водорода, 1 столовую ложку соды и 1 чайную ложку жидкого мыла до легкой пены. Нанесите смесь на загрязнение губкой, оставьте на 5–7 минут, затем аккуратно промокните влажной салфеткой и дайте ткани высохнуть естественным образом. Перед обработкой обязательно проверьте состав на незаметном участке, особенно если обивка темная или яркая. Не переувлажняйте ткань, чтобы избежать сырости внутри дивана.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что свежие пятна уходят заметно быстрее без дорогих средств. Чтобы загрязнения не успевали въедаться в ткань, лучше удалять их сразу после появления и не использовать для чистки слишком жесткие щетки.

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