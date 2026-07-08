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08 июля 2026 в 17:03

Обычная перекись творит чудеса: диван станет чище всего за 10 минут без лишних расходов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пятно на диване может появиться в самый неподходящий момент, но это не повод сразу вызывать химчистку. Есть простой способ, который помогает быстро освежить обивку с помощью доступных средств из аптечки и кухни.

Смешайте 50–70 мл 3%-й перекиси водорода, 1 столовую ложку соды и 1 чайную ложку жидкого мыла до легкой пены. Нанесите смесь на загрязнение губкой, оставьте на 5–7 минут, затем аккуратно промокните влажной салфеткой и дайте ткани высохнуть естественным образом. Перед обработкой обязательно проверьте состав на незаметном участке, особенно если обивка темная или яркая. Не переувлажняйте ткань, чтобы избежать сырости внутри дивана.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что свежие пятна уходят заметно быстрее без дорогих средств. Чтобы загрязнения не успевали въедаться в ткань, лучше удалять их сразу после появления и не использовать для чистки слишком жесткие щетки.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
пятна
советы
ткани
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
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