29 августа 2025 в 10:59

В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома

В Роскачестве заявили, что синтетические одеяла накапливают больше пыли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дешевые синтетические одеяла накапливают больше пыли, а также быстрее теряют форму, пишет Мойка78 со ссылкой на Роскачество. Кроме того, есть риск, что внутри такого текстиля будет не 100% микрофибры, а смесь вторсырья.

Помимо этого, одеяла из недорогой синтетики хуже сохраняют тепло, предупредили в ведомстве. В качестве текстиля лучше покупать натуральные материалы или искусственные, но из натурального сырья, например, эвкалиптовое волокно. В крайнем случае можно купить холлофайбер — он считается качественной синтетикой.

Для людей и детей с хроническими заболеваниями дыхательной системы необходимо выбирать одеяла из хлопка или шерсти. Перед покупкой важно проверить плотность ткани — чем она плотнее, тем меньше риск проникновения пылевых клещей.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что дешевая школьная форма из синтетики может вызвать у ребенка зуд и раздражения на коже, а также повышенную потливость. Кроме того, такая одежда чревата перегревом.

