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03 августа 2026 в 11:49

Не трачусь на дорогие отбеливатели: белые вещи становятся свежими и сияющими снова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Белые вещи со временем теряют свежий вид и приобретают сероватый оттенок. Но вернуть им белизну можно без кипячения и дорогих средств. Для этого понадобятся всего три простых ингредиента, которые найдутся почти в каждом доме.

В 1–2 литрах теплой воды (не выше 40 градусов) растворите 4 столовые ложки соли, 3 столовые ложки кислородного отбеливателя и 2 столовые ложки стирального порошка. Перед замачиванием слегка прополощите вещи в чистой воде. Затем оставьте их в растворе на 30–60 минут, периодически помешивая.

После замачивания постирайте текстиль в деликатном режиме при температуре до 40 градусов. Этот способ подходит для белых носков, полотенец и хлопкового белья, помогая сохранить ткань мягкой и продлить срок ее службы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что белые вещи дольше сохраняют аккуратный вид. Чтобы они не серели, стирайте их отдельно от цветного белья и не откладывайте удаление свежих загрязнений надолго.

Ранее сообщалось, что лимон можно использовать не только в готовке — его кожура отлично подходит для домашней уборки. Из обычных продуктов получится средство, которое поможет убрать жир, разводы и повседневные загрязнения без лишних расходов.

Проверено редакцией
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