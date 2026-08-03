Хитрость из супермаркета для идеальной стирки: вещи выходят почти без шерсти и катышков

Хитрость из супермаркета для идеальной стирки: вещи выходят почти без шерсти и катышков

Шерсть домашних животных и мелкий ворс на одежде после стирки знакомы многим. Но есть простой способ сделать вещи заметно чище без повторной стирки. Для этого понадобится обычная влажная салфетка из плотного нетканого материала.

Положите одну влажную салфетку прямо в барабан вместе с бельем. На загрузку около 4 кг этого вполне достаточно. Во время стирки ее поверхность собирает волосы, шерсть, нитки и мелкие ворсинки, не позволяя им снова оседать на ткани.

Важно выбирать прочные салфетки средней плотности — слишком тонкие могут порваться при отжиме. Метод особенно хорошо работает при стирке футболок, джинсов, свитеров и домашней одежды. Если стираете постельное белье, убедитесь, что салфетка не попала внутрь пододеяльника.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что одежда после стирки выглядит аккуратнее. Для лучшего результата перед загрузкой белья очищайте фильтр стиральной машины и не перегружайте барабан — так шерсть будет собираться еще эффективнее.

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