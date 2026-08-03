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03 августа 2026 в 07:49

Обычная губка творит чудеса: мыло в ванной останется сухим и прослужит дольше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Раскисшее мыло — мелочь, которая способна испортить настроение с самого утра. К счастью, решить эту проблему можно за пару минут и без покупки дорогих аксессуаров. Для этого понадобится обычная губка для мытья посуды.

Достаточно положить губку в мыльницу, а сверху разместить брусок мыла. Если она не помещается, просто обрежьте ее ножницами до нужного размера. Благодаря пористой структуре губка впитывает лишнюю влагу, поэтому мыло остается сухим и твердым даже при частом использовании.

Такой способ помогает заметно сократить расход мыла, ведь сухой брусок служит гораздо дольше. Кроме того, мыльница выглядит аккуратнее — без мыльных подтеков и скопившейся воды. А использованную губку можно применять для быстрой уборки раковины, плитки или смесителя.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько дольше стало служить обычное брусковое мыло. Для лучшего результата не забывайте менять губку раз в несколько недель и периодически промывать ее горячей водой.

Ранее сообщалось, что летом замиокулькас особенно нуждается в бережном уходе. В это время растение активно наращивает клубни и выпускает новые побеги, но избыток влаги и неподходящие подкормки могут привести к загниванию корней.

Проверено редакцией
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