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14 июля 2026 в 12:47

Не выбрасываю обмылки годами: простые хитрости, которые помогают экономить дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Маленькие кусочки мыла, которые обычно отправляются в мусор, могут еще пригодиться в хозяйстве. Из них легко сделать полезные вещи для дома и заметно сэкономить на покупке бытовых средств.

Обмылки можно переплавить в новое мыло: измельчите остатки, добавьте немного воды, прогрейте до однородной массы и разлейте по формочкам. Также из них получается жидкое мыло для дозатора — достаточно растворить кусочки в горячей воде и добавить немного глицерина. Мыльный раствор пригодится для крепления бумажных украшений на окна без клея, а с сахаром и глицерином из него выйдут хорошие мыльные пузыри для детей. Еще обмылки можно использовать для утепления оконных щелей и создания ароматной пены для ванны.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что даже маленькие остатки мыла могут заменить несколько покупных средств. Храните обмылки в отдельной баночке — когда их накопится достаточно, можно сразу приготовить новую партию мыла.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на вашем столе.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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