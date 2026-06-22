Паутинный клещ исчезает быстро: домашний настой, который спасает огуречные грядки

Паутинный клещ на огурцах действует быстро: за неделю он способен погубить молодую рассаду. Листья покрываются тонкой паутиной, желтеют, а растение заметно слабеет. В такой ситуации важно не тянуть с обработкой.

Один из доступных способов — чесночный настой с хозяйственным мылом. Для него измельчают 200 г чеснока, заливают 5 л теплой воды и настаивают сутки. Затем процеживают, добавляют 50 г тертого мыла и доводят объем до 10 л. Мыло помогает раствору лучше держаться на листьях, а чеснок отпугивает вредителей.

Также можно заменить чеснок на нашатырный спирт, сохранив ту же пропорцию. Обработку проводят аккуратно, избегая жаркой погоды.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что повторное опрыскивание через несколько дней усиливает эффект. Еще один совет — обязательно осматривать нижние листья, именно там клещ появляется первым и успевает распространиться быстрее всего.

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