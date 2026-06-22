Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 13:25

Паутинный клещ исчезает быстро: домашний настой, который спасает огуречные грядки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Паутинный клещ на огурцах действует быстро: за неделю он способен погубить молодую рассаду. Листья покрываются тонкой паутиной, желтеют, а растение заметно слабеет. В такой ситуации важно не тянуть с обработкой.

Один из доступных способов — чесночный настой с хозяйственным мылом. Для него измельчают 200 г чеснока, заливают 5 л теплой воды и настаивают сутки. Затем процеживают, добавляют 50 г тертого мыла и доводят объем до 10 л. Мыло помогает раствору лучше держаться на листьях, а чеснок отпугивает вредителей.

Также можно заменить чеснок на нашатырный спирт, сохранив ту же пропорцию. Обработку проводят аккуратно, избегая жаркой погоды.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что повторное опрыскивание через несколько дней усиливает эффект. Еще один совет — обязательно осматривать нижние листья, именно там клещ появляется первым и успевает распространиться быстрее всего.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.

Проверено редакцией
Читайте также
Если много ботвы и мало завязи: томаты жируют — верные способы сделать так, чтобы было больше плодов
Общество
Если много ботвы и мало завязи: томаты жируют — верные способы сделать так, чтобы было больше плодов
Приснился клещ? Большой, черный, на собаке? Расшифровка снов здесь
Общество
Приснился клещ? Большой, черный, на собаке? Расшифровка снов здесь
Как запечь рыбу в фольге: три рецепта для красной, белой и речной
Семья и жизнь
Как запечь рыбу в фольге: три рецепта для красной, белой и речной
Мыло из морозилки спасало бюджет: советский трюк, который снова работает на кухне
Общество
Мыло из морозилки спасало бюджет: советский трюк, который снова работает на кухне
Второй шанс для редиса: сорта, которые не подведут в июне
Семья и жизнь
Второй шанс для редиса: сорта, которые не подведут в июне
сад
клещ
чеснок
Мыло
редис
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответила, как не потерять дни отпуска из-за болезни
Мальчик из Кузбасса умер после теплового удара в запертом автомобиле
Мягкие сценарии дома: как текстиль сопровождает нас в течение дня
Экс-футболист объяснил неудачное выступление Бельгии на старте ЧМ-2026
«Лебединая песня»: Масалитин раскрыл, до какой стадии Египет дойдет на ЧМ
Центр космической связи «Дубна» оказался под ударом ВСУ
Появилась новая информация о пассажирах лайнера с хантавирусом
Политолог предположил, изменится ли отношение Британии к России в будущем
Новая российская ракета войдет в учебники
Раскрыты последствия удара ВСУ по Воронежу
Названы главные причины ссор офисных сотрудников в жару
Губернатор Воронежской области сообщил о введении режима ЧС после атаки ВСУ
Самодельная граната взорвалась в руках ребенка
В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию
Эколог объяснил, как утопленные самокаты влияют на окружающую среду
Путин провел переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым
Более 80 дронов в Москве, тревога в Воронеже: как ВСУ атакуют РФ 22 июня
Политолог оценил потенциального преемника Стармера
В Госдуме прокомментировали решение Стармера уйти в отставку
Вице-президент США заявил об открытии Ормузского пролива для судоходства
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.