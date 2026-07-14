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14 июля 2026 в 11:30

Абрикосы и творог в нежном тесте — пирог, который я называю «Поцелуй лета». Готовится просто, съедается мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, яйца, муку и свежие абрикосы — замешиваю нежное тесто, выкладываю в форму, сверху укладываю половинки абрикосов и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: пирог воздушный, влажный, с кисло-сладкими абрикосами и кремовой текстурой — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и быстрой выпечки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 200 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 400 г абрикосов, щепотка соли. Творог разотрите с яйцами и сахаром, добавьте муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в смазанную форму. Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки, уложите кожурой вниз. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Тесто нежное, абрикосы дают кислинку. Кстати, вместо абрикосов можно взять персики или сливы. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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