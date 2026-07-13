Торт «Белоснежный» за 20 минут: даже мука не нужна — рис с творогом творят чудеса

Торт «Белоснежный» за 20 минут: даже мука не нужна — рис с творогом творят чудеса

Думал, из риса и творога можно сделать только скучную кашу? А вот и нет — бабушка открыла мне секрет рецепта без муки, который напоминает и суфле, и сырную запеканку.

Ингредиенты

Творог от 5% жирности — 500 г, отварной круглый рис — 150 г, яйца — 3 шт., сахар — 4 ст. л., соль — щепотка, ванилин — на кончике ножа, изюм или сухофрукты — по желанию, сливочное масло для смазывания формы.

Как готовлю

Сначала варю рис до готовности и даю ему остыть — важно, чтобы он не был горячим. Тем временем разминаю творог вилкой или пробиваю блендером, чтобы не осталось комков. Смешиваю в миске творог, рис, яйца, сахар, соль и ванилин — масса получается довольно жидкой, но это норма.

По желанию кидаю горсть изюма или сухофруктов, чтобы добавить сладости. Выливаю все в форму, смазанную сливочным маслом, и отправляю в духовку, разогретую до 180°C. Через 35–40 минут вынимаю румяную, нежнейшую запеканку — подаю со сметаной, йогуртом или любимым вареньем.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Торт получился очень сочным внутри, а запах ванили стоял на всю кухню. Никакой возни с мукой, никаких лишних движений. Рекомендую есть на завтрак — сытно, легко и не стыдно подать даже гостям.