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14 июля 2026 в 13:00

Суп «Манджа» — болгарская классика, которая покорила наш стол. Густой, сытный, с нежными баклажанами

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, картофель, перец, лук, помидоры и чеснок — обжариваю лук с перцем, добавляю баклажаны и картофель, заливаю водой и томатом, тушу до мягкости и подаю с зеленью.

Получается обалденная вкуснятина: суп густой, ароматный, с нежными баклажанами и насыщенным томатным вкусом — идеально как первое блюдо или даже как второе. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и необычного блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана, 3 картофелины, 1 болгарский перец, 1 луковица, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, 1,5 л воды, соль и специи по вкусу. Лук и перец обжарьте до мягкости, добавьте нарезанные баклажаны и картофель, залейте водой. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте и добавьте в суп. Варите до готовности овощей. В конце добавьте чеснок и зелень.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот суп — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Он получается густым и ароматным. Кстати, вместо свежих помидоров можно взять томатную пасту. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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