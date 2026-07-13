Летний куриный суп с яйцом — такой вкусный, что едим и на обед, и на ужин: настоящий домашний вкус

Летний куриный суп с яйцом — такой вкусный, что едим и на обед, и на ужин: настоящий домашний вкус

Этот суп покоряет своей простотой и насыщенным вкусом. Нежный куриный бульон, сочные овощи и тонкие яичные нити, образующиеся при заливке яйца, — в нем все идеально.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе бедра, 1 луковица, 1 морковь, 3–4 картофелины, 2 яйца, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Лук и морковь мелко нарежьте, курицу — небольшими кусочками. На сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и курицу, жарьте 5–7 минут до легкого румянца. Переложите в кастрюлю, залейте 1,5 литра воды, доведите до кипения. Добавьте нарезанный кубиками картофель, посолите, поперчите и варите до готовности картофеля. В отдельной миске слегка взбейте яйца вилкой. Тонкой струйкой влейте их в кипящий суп, постоянно помешивая, чтобы образовались тонкие яичные «нити». Снимите с огня, добавьте рубленую зелень, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз готовила суп по этому рецепту. Понравилось, что он отлично насыщает, но не перегружает желудок. Совет: для более яркого вкуса добавьте в суп лавровый лист.

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