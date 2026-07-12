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12 июля 2026 в 15:00

Помните тот самый кулеш из детства? Варю на мясном бульоне эту наваристую похлебку: сытнее не придумаешь

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь сварить обед, от которого пахнет уютом и ностальгией? Я покажу, как сделать простой мясной суп, который едят ложкой и молчат от удовольствия.

Ингредиенты

Мясо на кости (говядина или свинина) — 400 г, картофель — 3–4 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., пшено или перловка — 100 г, соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отправляю мясо в холодную воду и ставлю на огонь. Как закипит — снимаю пену, солю и варю до мягкости мяса, минимум час.

Тем временем чищу картошку, лук и морковь — режу кубиками. Мясо вынимаю, отделяю от кости и режу небольшими кусками. В кипящий бульон засыпаю промытую крупу, через 10 минут добавляю картофель.

Теперь надо дождаться, пока картошка с крупой разварятся до полуготовности. Тогда кидаю лук с морковью, лаврушку и перец. В самом конце возвращаю мясо обратно в кастрюлю, даю покипеть еще 5 минут. Настаиваю под крышкой 15 минут — и разливаю по тарелкам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Взял говяжью косточку, залил холодной водой и забыл на плите. Никакой зажарки, только чистое мясо и крупа — и вот результат: прозрачный, но очень сытный бульон. Аромат на весь дом был такой, что соседи заглянули в гости. Если останется на завтра, разогревайте медленно — суп станет еще гуще и вкуснее.

Проверено редакцией
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