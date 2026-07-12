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12 июля 2026 в 12:40

Не хочу щей и борща: делаю нежный суп «Сырная птица» — такой густой, что можно есть вилкой

Фото: D-NEWS.ru
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Если надоели классические супы, беру курицу, картошку и плавленый сыр. Результат — тарелка улетает за минуту.

Ингредиенты

Курица — 300 г, картофель — 200 г, лук репчатый — 1/2 шт., морковь — 1 шт., плавленый сыр — 200 г, вермишель — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., вода — 2 л, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала ставлю курицу вариться в двух литрах воды: довожу до кипения, снимаю пену и варю 30 минут. Тем временем чищу картошку и режу кубиками, лук мелко рублю, морковь тру на терке. Когда курица сварилась, достаю мясо, остужаю, разделяю на волокна. В бульон засыпаю картошку и варю 10 минут. Пока картошка доходит, на сковороде на растительном масле обжариваю лук с морковью до мягкости.

Отправляю зажарку в суп, следом кладу лавровый лист, вермишель и нарезанный кубиками плавленый сыр. Варю все вместе еще 10 минут, помешивая, чтобы сыр полностью разошелся. В конце возвращаю куриное мясо в кастрюлю, солю, перчу, даю закипеть и выключаю. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Картошка разваривается и делает бульон почти кремовым, а кусочки курицы остаются сочными. Сыр я брал обычный плавленый, и он дал ту самую тягучую текстуру, за которую все просят добавки. Рекомендую подавать с гренками — черный хлеб, натертый чесноком и подсушенный в духовке, делает обед полноценным.

Проверено редакцией
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