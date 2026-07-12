Пирог-перевертыш с красной смородиной — вкуснятина к чаю для всей семьи: нежный, с ягодной кислинкой, тает во рту

Пирог-перевертыш с красной смородиной — вкуснятина к чаю для всей семьи: нежный, с ягодной кислинкой, тает во рту

Беру красную смородину, муку, молоко, яйца и масло — выкладываю ягоды на дно формы, посыпаю сахаром, заливаю тестом, запекаю и переворачиваю.

Получается обалденная вкуснятина: пирог мягкий, «пуховый», с кисло-сладкой смородиновой прослойкой, которая пропитывает тесто и делает его влажным и ароматным — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и быстрой летней выпечки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 300 г красной смородины, 200 г муки, 200 г сахара, 200 мл молока, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли, 10 г разрыхлителя, щепотка ванилина. Растопите масло, смешайте с сахаром, яйцом и ванилином. Всыпьте муку, разрыхлитель, соль, влейте молоко, перемешайте. На дно формы выложите ягоды, присыпьте сахаром. Залейте тестом. Выпекайте при 180 °C 30 минут. Остудите 5 минут, накройте блюдом и переверните.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит смородину, просили добавки! Он получается мягким и сочным. Кстати, вместо красной смородины можно взять черную.