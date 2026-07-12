Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 12:30

Пирог-перевертыш с красной смородиной — вкуснятина к чаю для всей семьи: нежный, с ягодной кислинкой, тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру красную смородину, муку, молоко, яйца и масло — выкладываю ягоды на дно формы, посыпаю сахаром, заливаю тестом, запекаю и переворачиваю.

Получается обалденная вкуснятина: пирог мягкий, «пуховый», с кисло-сладкой смородиновой прослойкой, которая пропитывает тесто и делает его влажным и ароматным — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и быстрой летней выпечки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 300 г красной смородины, 200 г муки, 200 г сахара, 200 мл молока, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли, 10 г разрыхлителя, щепотка ванилина. Растопите масло, смешайте с сахаром, яйцом и ванилином. Всыпьте муку, разрыхлитель, соль, влейте молоко, перемешайте. На дно формы выложите ягоды, присыпьте сахаром. Залейте тестом. Выпекайте при 180 °C 30 минут. Остудите 5 минут, накройте блюдом и переверните.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит смородину, просили добавки! Он получается мягким и сочным. Кстати, вместо красной смородины можно взять черную.

Проверено редакцией
Читайте также
Красная смородина: как превратить садовый урожай в 3 изысканных блюда
Семья и жизнь
Красная смородина: как превратить садовый урожай в 3 изысканных блюда
Песочную основу заливаю сметаной и раскладываю ягоды — летний пирог вкуснее любого торта
Общество
Песочную основу заливаю сметаной и раскладываю ягоды — летний пирог вкуснее любого торта
Кефирные пироги и шарлотки даже рядом не стояли: сметанник из яблок — фруктов больше, чем теста
Общество
Кефирные пироги и шарлотки даже рядом не стояли: сметанник из яблок — фруктов больше, чем теста
Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок
Общество
Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок
Разминаю творог вилкой и в духовку — пеку творожные булочки с маком за 30 минут. Нежные, маслянистые и без возни
Общество
Разминаю творог вилкой и в духовку — пеку творожные булочки с маком за 30 минут. Нежные, маслянистые и без возни
смородина
пироги
выпечка
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе подсчитали, когда Украина сможет производить ракеты для Patriot
Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей
Власти рассказали о состоянии пострадавшего от атаки ВСУ дома
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания выполнила условие конкурента после проигранного пари
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз, паром и сейнер в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.