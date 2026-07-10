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10 июля 2026 в 12:08

Песочную основу заливаю сметаной и раскладываю ягоды — летний пирог вкуснее любого торта

Фото: D-NEWS.ru
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Сочетание рассыпчатого песочного теста, нежной сметанной заливки и свежих ягод давно считается классикой летней выпечки. Такой пирог получается одновременно легким, сочным и настолько красивым в разрезе, что легко заменяет праздничный торт.

После охлаждения начинка становится плотной, кремовой и отлично держит форму, а кисло-сладкие ягоды придают десерту приятную свежесть. Для начинки можно использовать не только красную и черную смородину, но и малину, чернику, вишню или их смесь.

Для приготовления понадобится: мука — 200 г, сливочное масло — 100 г, яйца — 4 шт. (2 в тесто и 2 в заливку), разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, сахар — 150 г, ванильный сахар — 1 ст. л., сметана 15% — 400 г, кукурузный крахмал — 2 ст. л., красная и черная смородина — 250–300 г.

Холодное сливочное масло натрите на крупной терке, соедините с мукой, разрыхлителем и солью, разотрите руками в крошку. Добавьте два яйца и быстро замесите тесто, не вымешивая слишком долго. Распределите его по форме диаметром около 24 см, сформируйте бортики и наколите дно вилкой.

Для заливки смешайте сметану, два яйца, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал до однородности. На основу выложите ягоды, затем аккуратно залейте сметанной смесью. Выпекайте при 180 градусах около 45 минут до легкого румянца. Полностью остудите, затем уберите в холодильник минимум на 1–2 часа — после охлаждения начинка станет особенно нежной и плотной.

Личный опыт: больше всего нравится сочетание красной и черной смородины — одна дает яркую кислинку, а другая насыщенный аромат. Если добавить немного малины или черники, вкус становится еще интереснее, а пирог получается настолько нежным, что многие принимают его за дорогой творожный десерт.

Проверено редакцией
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