Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 11:00

Собираем смородину за 10 минут: этот кухонный прибор быстро опустошает куст, ягоды остаются целыми

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сбор смородины — занятие, которое у многих дачников отнимает часы, а то и целые выходные, заставляя спину ныть, а руки становиться липкими от сока. Но есть простой лайфхак, который сокращает время работы в несколько раз и не требует никаких специальных инструментов.

Все, что нужно, — обычная столовая вилка. Технология до гениальности проста: возьмите веточку смородины, проденьте гроздь между зубьями вилки и проведите прибором сверху вниз. Ягоды моментально отделяются от плодоножек и падают прямо в подставленную емкость. Этот метод работает для всех видов смородины — красной, черной и белой.

Если какая-то кисть случайно оторвалась от ветки раньше времени, ее также легко обработать — просто держите гроздь за черенок и протяните через вилку. Руки при этом остаются чистыми, а ягоды не мнутся и не повреждаются. Еще один плюс: после сбора не нужно перебирать урожай — в ведро падают только ягоды, веточки и черенки остаются на месте.

Ранее сообщалось, на какие грядки можно лить настой крапивы на даче, а на какие — нет.

Проверено редакцией
Общество
дачи
ягоды
лайфхаки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.