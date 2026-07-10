Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 12:08

Адвокат ответил, что грозит пикаперу за тайную съемку девушек

Адвокат Жорин: пикаперу в очках Ray-Ban может грозить до двух лет тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пикап-блогер, который тайно снимал девушек с помощью умных очков Ray-Ban, может получить до двух лет тюрьмы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, уголовная ответственность предусмотрена при намеренном сборе сведений о частной жизни.

Само по себе ведение видеозаписи в общественном месте не всегда является правонарушением, однако обнародование и дальнейшее использование изображения человека по общему правилу допускаются только с его согласия. Уголовная ответственность возможна не за любое применение скрытой камеры, а при наличии дополнительных обстоятельств. Если без согласия женщины целенаправленно собирались или распространялись сведения о ее частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, действия могут подпадать под часть 1 статьи 137 УК РФ, предусматривающую в том числе лишение свободы на срок до двух лет, — поделился Жорин.

По его словам, если девушка — главный герой видео, автор не сможет обосновать публикацию тем, что съемка прошла в кафе, на улице или в другом общественном месте. При этом, подчеркнул адвокат, исключение составляют случаи, когда человек случайно попал в кадр и не является основным объектом записи.

Пострадавшая вправе потребовать удаления записи из интернета, запрета ее дальнейшего распространения и компенсации морального вреда. Если видео смонтировано и снабжено комментариями так, что у зрителей создается ложное и порочащее представление о девушке, например ее безосновательно выставляют «легкодоступной», дополнительно применима статья 152 ГК РФ. В таком случае можно требовать удаления материала, опровержения недостоверных сведений и компенсации морального вреда. При этом доказывать соответствие распространенных утверждений действительности обязан их автор, — заключил Жорин.

Ранее сообщалось, что девушки обнаружили новую тенденцию среди пикап-блогеров, которые снимают свои «успешные свидания» с помощью умных очков. Эти скрытые записи затем используют для создания роликов, в которых женщин изображают легкодоступными.

Общество
адвокаты
блогеры
женщины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.