Адвокат ответил, что грозит пикаперу за тайную съемку девушек Адвокат Жорин: пикаперу в очках Ray-Ban может грозить до двух лет тюрьмы

Пикап-блогер, который тайно снимал девушек с помощью умных очков Ray-Ban, может получить до двух лет тюрьмы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, уголовная ответственность предусмотрена при намеренном сборе сведений о частной жизни.

Само по себе ведение видеозаписи в общественном месте не всегда является правонарушением, однако обнародование и дальнейшее использование изображения человека по общему правилу допускаются только с его согласия. Уголовная ответственность возможна не за любое применение скрытой камеры, а при наличии дополнительных обстоятельств. Если без согласия женщины целенаправленно собирались или распространялись сведения о ее частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, действия могут подпадать под часть 1 статьи 137 УК РФ, предусматривающую в том числе лишение свободы на срок до двух лет, — поделился Жорин.

По его словам, если девушка — главный герой видео, автор не сможет обосновать публикацию тем, что съемка прошла в кафе, на улице или в другом общественном месте. При этом, подчеркнул адвокат, исключение составляют случаи, когда человек случайно попал в кадр и не является основным объектом записи.

Пострадавшая вправе потребовать удаления записи из интернета, запрета ее дальнейшего распространения и компенсации морального вреда. Если видео смонтировано и снабжено комментариями так, что у зрителей создается ложное и порочащее представление о девушке, например ее безосновательно выставляют «легкодоступной», дополнительно применима статья 152 ГК РФ. В таком случае можно требовать удаления материала, опровержения недостоверных сведений и компенсации морального вреда. При этом доказывать соответствие распространенных утверждений действительности обязан их автор, — заключил Жорин.

Ранее сообщалось, что девушки обнаружили новую тенденцию среди пикап-блогеров, которые снимают свои «успешные свидания» с помощью умных очков. Эти скрытые записи затем используют для создания роликов, в которых женщин изображают легкодоступными.