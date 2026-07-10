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10 июля 2026 в 12:16

«Одноклассники» выяснили, зачем россияне на самом деле ходят на рыбалку

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В преддверии Дня рыбака, который отмечается 12 июля, социальная сеть «Одноклассники» запустила «Неделю рыбы». К этому празднику опросили почти 8 тыс. пользователей старше 35 лет и выяснили их отношение к рыбалке.

Согласно результатам исследования, рыбалка воспринимается не столько как средство добычи рыбы, сколько как возможность расслабиться, отвлечься и насладиться временем в кругу семьи или друзей. 45% респондентов отметили, что рыбалка для них — это отдых на природе.

На втором месте по популярности (26%) оказался азарт, связанный с самим процессом ловли. Лишь 16% участников опроса указали, что главным результатом рыбалки для них является пойманная рыба.

Также 40% опрошенных выразили свою любовь к рыбалке, но для большинства это увлечение стало редким видом досуга. Почти столько же респондентов отметили, что раньше часто выезжали на рыбалку, а сейчас практически перестали этим заниматься.

Ранее сообщалось, что в летнее время на дачу привыкли ездить около 60% россиян. Из них 39% россиян проводят летний сезон на своей даче, 30% — на даче родственников или друзей, а 8% посещают ее лишь иногда.

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