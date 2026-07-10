Пикаперы начали снимать девушек на камеру с помощью умных очков

Девушки столкнулись с новой тенденцией среди пикап-блогеров, которые снимают свои «успешные свидания» с помощью умных очков, сообщает Telegram-канал Baza. Подобные скрытые записи впоследствии используются для монтажа роликов о якобы легкодоступных женщинах.

Одной из пострадавших стала девушка по имени Анна, которая неожиданно обнаружила себя в блоге популярного автора с аудиторией в 300 тыс. подписчиков. Мужчина заманил ее в квартиру под предлогом чаепития и фиксировал все происходящее на скрытое устройство. Девушка ушла со свидания, а блогер смонтировал видеозапись в выгодном для себя свете. Из-за искаженной публикации, набравшей сотни тысяч просмотров, в адрес пострадавшей начали поступать многочисленные оскорбления и прямые угрозы от незнакомцев.

На опубликованную историю Анны незамедлительно отреагировали десятки других жертв подобных недобросовестных искателей женского внимания. В настоящее время пострадавшие координируют свои действия для подачи коллективного заявления в правоохранительные органы. Также девушки планируют создать специальный открытый реестр с именами таких организаторов курсов пикапа, чтобы обезопасить других.

Ранее суд в Москве на два месяца арестовал последователя скандального секс-инструктора Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), задержанного в Тульской области. По версии следствия, мужчина домогался девушки. Расследование проводится в рамках дела о склонении к совершению изнасилования.