Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 12:03

Пикаперы начали снимать девушек на камеру с помощью умных очков

Российские пикап-блогеры вооружились умными очками для тайной съемки свиданий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Девушки столкнулись с новой тенденцией среди пикап-блогеров, которые снимают свои «успешные свидания» с помощью умных очков, сообщает Telegram-канал Baza. Подобные скрытые записи впоследствии используются для монтажа роликов о якобы легкодоступных женщинах.

Одной из пострадавших стала девушка по имени Анна, которая неожиданно обнаружила себя в блоге популярного автора с аудиторией в 300 тыс. подписчиков. Мужчина заманил ее в квартиру под предлогом чаепития и фиксировал все происходящее на скрытое устройство. Девушка ушла со свидания, а блогер смонтировал видеозапись в выгодном для себя свете. Из-за искаженной публикации, набравшей сотни тысяч просмотров, в адрес пострадавшей начали поступать многочисленные оскорбления и прямые угрозы от незнакомцев.

На опубликованную историю Анны незамедлительно отреагировали десятки других жертв подобных недобросовестных искателей женского внимания. В настоящее время пострадавшие координируют свои действия для подачи коллективного заявления в правоохранительные органы. Также девушки планируют создать специальный открытый реестр с именами таких организаторов курсов пикапа, чтобы обезопасить других.

Ранее суд в Москве на два месяца арестовал последователя скандального секс-инструктора Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), задержанного в Тульской области. По версии следствия, мужчина домогался девушки. Расследование проводится в рамках дела о склонении к совершению изнасилования.

Общество
блогеры
знакомства
пикап
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.