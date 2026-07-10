«Азовцы» открыли заградительный огонь по бойцам теробороны и нацгвардии Боевики «Азова» открыли огонь по бойцам теробороны ВСУ в Сумской области

Боевики «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) открыли стрельбу по военнослужащим из территориальной обороны ВСУ и нацгвардии, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, в это произошло в Сумской области Украины.

По данным радиоперехватов, «азовцы» открыли заградительный огонь, — отметил информатор.

Он уточнил, что боестолкновения произошли западнее села Турья Краснопольского района. Военнослужащие, мобилизованные в 3-й батальон 119-й бригады теробороны, получили приказ на передислокацию и уведомили об этом нацгвардию, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у населенного пункта Дружковка в ДНР обнаружили элитное «осиное гнездо» ВСУ. В группировку входят «Батальон имени шейха Мансура» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) и центр спецназначения «Омега». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого стало известно, что на окраине Константиновки в ДНР украинские военные попытались застрелить мирного жителя на скутере, когда он отказался остановиться. Инцидент произошел, когда мужчина направлялся к своей матери.