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10 июля 2026 в 12:10

Спасатели прочесывают заброшенные деревни в поисках пропавшего подростка

В Нарьян-Маре подросток ушел из дома ночью 5 июля и пропал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спасатели, правоохранители и волонтеры пятый день продолжают поиски 15-летнего подростка, пропавшего в Нарьян-Маре, сообщило ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу в МАКСе. Для обследования дна реки Печоры начали использовать специальный трал.

В настоящее время спасатели тщательно обследуют дно реки Печоры с помощью специального трала. Устанавливается местонахождение несовершеннолетнего 2010 года рождения, — говорится в публикации.

По данным следствия, подросток ушел из дома на улице Юбилейной около двух часов ночи 5 июля. С этого момента его местонахождение остается неизвестным. Мальчик ростом 175–180 см, среднего телосложения, на вид ему около 16 лет. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные брюки и черные кроссовки, при себе имел зеленый рюкзак.

Зону поисков расширили, в нее вошли ближайшие деревни, в том числе нежилые. Ориентировки на пропавшего подростка также передали в соседнюю Республику Коми.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти двух девочек, которые пропали в Кызыле 1 июля, стало утопление. Для установления точной причины смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты подтвердили отсутствие признаков насильственной смерти.

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