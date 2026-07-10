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10 июля 2026 в 11:56

Военкора с 200-тысячной аудиторией арестовали по делу об экстремизме

Военкора и автора Telegram-канал «Тринадцатый» отправили в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Военного блогера Егора Гузенко и по совместительству автора Telegram-канал «Тринадцатый» отправили в СИЗО на два месяца, следует из поста на его канале. По предварительной информации, ему вменяют возбуждение ненависти либо вражды. Модераторы его канала опубликовали пост с просьбой помочь с сборе денег на адвоката.

Друзья, Егору была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На данный момент мы собираем деньги на адвоката. Любая сумма будет важна! — сказано в сообщении.

Гузенко с 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В 2021 году против него возбудили дело о хулиганстве. Тогда суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В марте 2022 года Гузенко нарушил условия домашнего ареста и отправился в зону боевых действий в качестве добровольца.

Ранее житель Джанкойского района Крыма был приговорен к четырем годам колонии за призывы разрушить Крымский мост. Установлено, что осужденный размещал комментарии в мессенджере Telegram. Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и политических деятелей.

Общество
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