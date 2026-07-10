Красноярские хирурги спасли мужчину с ножкой стула в животе Ножка стула пробила мужчине живот и дошла до позвоночника

Красноярские хирурги спасли мужчину, которому ножка сломанного стула пробила живот и дошла до позвоночника, остановившись в 1,5 см от спинного мозга, сообщает в Telegram РИА Новости. В ходе операции поврежденные позвонки были заменены на импланты.

Пациент уже выписан и в настоящее время проходит реабилитацию. После он сможет вернуться к активной жизни.

Ранее в Брянске возбудили уголовное дело против хирурга, который забыл медицинскую салфетку в брюшной полости пациентки во время операции. Через некоторое время из-за осложнений женщина умерла. Доктор частично признал свою вину. Его приговорили к году ограничения свободы, ему также запретили вести профессиональную деятельность в течение года. В результате из-за истечения сроков давности уголовного преследования осужденного освободили от наказания.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.