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05 июля 2026 в 14:30

Беру красную смородину и варю соус-конфитюр: и к мясу, и к сыру, и просто на хлебушек

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежую или замороженную красную смородину, сахар, чеснок и ароматные пряности — и за 20 минут готовлю домашний соус, который становится идеальным дополнением к шашлыкам, мясу, птице и даже овощам.

Все просто: ягоды протираю через сито, избавляясь от косточек и шкурок, смешиваю с сахаром и специями, добавляю измельченный чеснок и увариваю до загустения — без крахмала и загустителей, только природный пектин.

Получается обалденный соус: ярко-рубиновый, густой, с кисло-сладким вкусом и пикантной чесночной ноткой, которая идеально оттеняет мясо и делает его сочнее.

Для приготовления вам понадобится: 500 г красной смородины (свежей или замороженной), 100 г сахара (можно по вкусу), 2–3 зубчика чеснока, 1/2 ч. ложки соли, по желанию — щепотка перца, паприки или тимьяна. Смородину промойте, обсушите. Протрите через сито, чтобы отделить сок и мякоть от косточек и шкурок. Полученное пюре перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, соль и измельченный чеснок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут, помешивая, до загустения — капля на блюдце не должна растекаться. Горячий соус перелейте в стерилизованную банку, закройте крышкой. Храните в холодильнике до месяца.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот соус — даже те, кто не любит кислые соусы, просили добавки! Он отлично сочетается с мясом, особенно с шашлыком. Кстати, можно добавить немного острого перца для пикантности.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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