Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 10:00

Перестала покупать магазинные кетчупы — варю грузинский ткемали: кисло-острый, ароматный, как в Тбилиси

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сливы, чеснок, зелень и специи — и варю грузинский ткемали, рядом с которым магазинные кетчупы кажутся пресными. Кисло-острый, ароматный, с пряным послевкусием и бархатистой текстурой, он идеально подходит к мясу, птице, картошке и шашлыку. Сливы или алыча дают натуральную кислинку, чеснок и острый перец — пикантность, а кинза и хмели-сунели — тот самый кавказский акцент. Это лучший способ переработать урожай слив и удивить всех домашних.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг слив или кислой алычи, 1 головка чеснока, пучок кинзы и укропа, 1 стручок острого перца, 1 ч. ложка молотого кориандра, 1 ч. ложка хмели-сунели, соль и сахар по вкусу. Сливы залейте небольшим количеством воды и проварите до мягкости, затем протрите через сито, отделяя кожицу и косточки. Полученное пюре уваривайте 20–30 минут до густоты сметаны. Добавьте измельченные чеснок, зелень и острый перец, специи, соль и сахар, проварите еще 5–10 минут. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот ткемали — зимой он улетает за вечер, все макают в него мясо и хлеб. Я добавила больше кинзы и уменьшила количество острого перца. Кстати, вместо хмели-сунели можно взять уцхо-сунели — вкус станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Забыла о кетчупе и майонезе — готовлю домашний соус из помидоров с пряностями: к мясу и пасте, идеальный баланс сладости и кислинки
Общество
Забыла о кетчупе и майонезе — готовлю домашний соус из помидоров с пряностями: к мясу и пасте, идеальный баланс сладости и кислинки
Отказалась от томатной пасты — сацебели из свежих помидоров с хмели-сунели: ароматнее и вкуснее любого покупного соуса
Общество
Отказалась от томатной пасты — сацебели из свежих помидоров с хмели-сунели: ароматнее и вкуснее любого покупного соуса
Беру яблоки и сливы — этот фруктовый пирог получается нежнее шарлотки: мягкий, влажный и долго не черствеет
Общество
Беру яблоки и сливы — этот фруктовый пирог получается нежнее шарлотки: мягкий, влажный и долго не черствеет
Как сделать сливовое вино в домашних условиях: три рецепта с советами
Семья и жизнь
Как сделать сливовое вино в домашних условиях: три рецепта с советами
Грецкие орехи не беру: рулетики из баклажанов делаю так: бюджетная закуска, которую съедают первой
Общество
Грецкие орехи не беру: рулетики из баклажанов делаю так: бюджетная закуска, которую съедают первой
соусы
сливы
рецепты
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о хитрой уловке мошенников при бесконтактной оплате
Володин объявил о завершении интеграции Донбасса и Новороссии
Самая массированная атака БПЛА на Удмуртию: удар ВСУ 27 июля, сколько жертв
В Госдуме рассказали о выполнении посланий президента Федеральному собранию
Baza: Малышева задолжала 2 млн рублей за роскошный особняк в США
В Госдуме ответили, какую пенсию получат уволившиеся пенсионеры
В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»
Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет
Россиянам раскрыли мошенническую схему, связанную с салонами красоты
В Госдуме ответили, как снизить вероятность третьей мировой войны
Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях
Россиян и белорусов в Литве заставят осуждать действия России
В Приморье массово выбрасывается на берег одна из самых ядовитых рыб в мире
Польша усомнилась в реальном стремлении Украины вступить в ЕС
Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке
Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары
В США узнали о трех вариантах Трампа по войне с Ираном
«Не давали ни воды, ни еды»: ВСУ морили голодом 80-летнюю пенсионерку
«Их никто не простит»: Мирошник объяснил, почему ВСУ бьют по детям
На подлете к Москве ликвидировали шесть украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.