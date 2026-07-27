Перестала покупать магазинные кетчупы — варю грузинский ткемали: кисло-острый, ароматный, как в Тбилиси

Беру сливы, чеснок, зелень и специи — и варю грузинский ткемали, рядом с которым магазинные кетчупы кажутся пресными. Кисло-острый, ароматный, с пряным послевкусием и бархатистой текстурой, он идеально подходит к мясу, птице, картошке и шашлыку. Сливы или алыча дают натуральную кислинку, чеснок и острый перец — пикантность, а кинза и хмели-сунели — тот самый кавказский акцент. Это лучший способ переработать урожай слив и удивить всех домашних.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг слив или кислой алычи, 1 головка чеснока, пучок кинзы и укропа, 1 стручок острого перца, 1 ч. ложка молотого кориандра, 1 ч. ложка хмели-сунели, соль и сахар по вкусу. Сливы залейте небольшим количеством воды и проварите до мягкости, затем протрите через сито, отделяя кожицу и косточки. Полученное пюре уваривайте 20–30 минут до густоты сметаны. Добавьте измельченные чеснок, зелень и острый перец, специи, соль и сахар, проварите еще 5–10 минут. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот ткемали — зимой он улетает за вечер, все макают в него мясо и хлеб. Я добавила больше кинзы и уменьшила количество острого перца. Кстати, вместо хмели-сунели можно взять уцхо-сунели — вкус станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!