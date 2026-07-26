Забыла о кетчупе и майонезе — готовлю домашний соус из помидоров с пряностями: к мясу и пасте, идеальный баланс сладости и кислинки

Забыла о кетчупе и майонезе — готовлю домашний соус из помидоров с пряностями: к мясу и пасте, идеальный баланс сладости и кислинки

Беру спелые помидоры, лук, чеснок и ароматные травы — варю густой, бархатистый соус, который зимой заменяет магазинные кетчупы и томатные пасты. Никаких консервантов, только натуральные овощи и специи. Он идеально дополняет пасту, мясо, птицу и даже пиццу, придавая блюдам глубину и насыщенность.

Для приготовления понадобится: 1 кг помидоров (мясистых), 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сушеного орегано, 1 ч. л. сушеного базилика, 1 ст. л. сахара, соль и перец по вкусу. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте помидоры, специи, сахар, соль и перец. Тушите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. При желании пробейте блендером до однородности. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетает за вечер, все добавляют его в пасту и мясо. Я добавила в соус немного острого перца и копченой паприки для пикантности. Кстати, можно использовать смесь итальянских трав. Находка, а не рецепт!