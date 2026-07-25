Дачники часто ошибаются в конце лета: эти овощи любят только теплую воду

Дачники часто ошибаются в конце лета: эти овощи любят только теплую воду

Даже в конце лета некоторые овощи плохо переносят полив холодной водой. Из-за резкого перепада температуры растения начинают болеть, хуже растут и могут потерять часть урожая. Особенно важно помнить об этом владельцам скважин.

Теплой водой рекомендуется поливать лук, томаты, огурцы, кабачки и перцы. Лук при холодном поливе быстро желтеет и становится более уязвимым к заболеваниям, а остальные культуры замедляют развитие.

Если вода поступает из скважины, перед поливом ее лучше отстаивать в бочках не менее суток. За это время она успеет прогреться до комфортной температуры. Томаты при этом стоит поливать только под корень, не смачивая листья.

Простое правило поможет сохранить растения здоровыми до конца сезона и получить хороший урожай.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда оставляет воду для полива прогреваться на солнце. Дополнительный совет: поливайте грядки ранним утром или вечером — так влага дольше сохраняется в почве и приносит больше пользы растениям.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.