Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 16:08

Помидоры, баклажаны и сыр — через полчаса на столе горячая, сочная запеканка «Дачная»: проще некуда

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру баклажаны, помидоры, сыр и сметану — и готовлю сочную запеканку за полчаса. Баклажаны не горчат, помидоры дают сок, а сырная корочка запекается до золотистого цвета. Подаю с зеленью — и горячим, и теплым одинаково вкусно.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт., помидоры — 500 г, лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 150 г, сметана — 150 мл, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., масло растительное — 60 мл, чеснок — 2 зубчика, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю баклажаны кружочками, солю и оставляю на 15 минут, чтобы ушла горечь. Лук нарезаю полукольцами и обжариваю на масле до мягкости. В это время нарезаю помидоры кружочками, а сыр тру на крупной терке. В форму для запекания выкладываю слоями: половину баклажанов, лук, помидоры, снова баклажаны. Смешиваю сметану с яйцом, измельченным чесноком и солью, заливаю этой смесью баклажаны. Сверху щедро посыпаю тертым сыром. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут — до румяной корочки. Готовую запеканку посыпаю свежей зеленью, даю постоять 5 минут и подаю горячей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Запеканка получилась настолько сочной, что нож входил в нее как в масло. Меня удивило, что за 20 минут в духовке баклажаны стали мягкими, но не превратились в кашу. Рекомендую есть теплой, когда сыр еще тянется — это главный кайф. Если останется, на следующий день разогрейте в микроволновке, вкус не потеряется.

Проверено редакцией
Читайте также
Магазинная колбаса отдыхает: беру фарш, яйца и масло — готовлю нежный «Мясной батон» без грамма муки
Общество
Магазинная колбаса отдыхает: беру фарш, яйца и масло — готовлю нежный «Мясной батон» без грамма муки
Стало известно количество пострадавших в ДТП с самокатами в России
Общество
Стало известно количество пострадавших в ДТП с самокатами в России
Готовлю настоящие пожарские котлеты по старинному рецепту: сочные внутри, с хрустящей хлебной корочкой — вкус, проверенный временем
Общество
Готовлю настоящие пожарские котлеты по старинному рецепту: сочные внутри, с хрустящей хлебной корочкой — вкус, проверенный временем
Мороженое больше не покупаю: беру всего 2 ингредиента и вафельные стаканчики — получается сливочный пломбир как в детстве
Общество
Мороженое больше не покупаю: беру всего 2 ингредиента и вафельные стаканчики — получается сливочный пломбир как в детстве
Тяжелые кисти останутся целыми: забытая подвязка томатов на зависть соседям по даче
Общество
Тяжелые кисти останутся целыми: забытая подвязка томатов на зависть соседям по даче
Общество
рецепты
еда
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двум женщинам грозит 20 лет за подготовку терактов в российском регионе
Парапланерист разбился в Подмосковье и впал в кому
Токаев вспомнил об отце и поблагодарил Путин
«Его борьба окончена»: умер фронтмен известной американской рок-группы
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Запорожье
«Это должно было произойти»: вдова Янина рассказала об отношениях с сыном
Дожди, облачность и жара до +27 градусов: погода в Москве в августе
«Мы договорились»: Россия может получить излишки топлива из одной страны
Токаев заявил, что Россия опередила Китай по числу туристов в Казахстане
Смертельно опасные пауки добрались до шести регионов России
Маск иронично попрощался со статусом триллионера
В России нашли способ для сохранения связи поколений
ВС РФ взяли в окружение под Константиновкой около 1000 бойцов ВСУ
В Италии заявили об изменении запросов Украины на вооружения
В Австрии раскритиковали Зеленского, требующего «турбовступление» в ЕС
«Это же здорово»: Ханна высказалась о плагиате в шоу-бизнесе
Россия продлит запрет на вывоз бензина
Путин рассказал, как изменился товарооборот России и Казахстана
Охота на роботов и карательный удар «Молнии»: новости СВО к вечеру 25 июля
Певица Ханна рассказала о семейных традициях
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.