Помидоры, баклажаны и сыр — через полчаса на столе горячая, сочная запеканка «Дачная»: проще некуда

Беру баклажаны, помидоры, сыр и сметану — и готовлю сочную запеканку за полчаса. Баклажаны не горчат, помидоры дают сок, а сырная корочка запекается до золотистого цвета. Подаю с зеленью — и горячим, и теплым одинаково вкусно.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт., помидоры — 500 г, лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 150 г, сметана — 150 мл, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., масло растительное — 60 мл, чеснок — 2 зубчика, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю баклажаны кружочками, солю и оставляю на 15 минут, чтобы ушла горечь. Лук нарезаю полукольцами и обжариваю на масле до мягкости. В это время нарезаю помидоры кружочками, а сыр тру на крупной терке. В форму для запекания выкладываю слоями: половину баклажанов, лук, помидоры, снова баклажаны. Смешиваю сметану с яйцом, измельченным чесноком и солью, заливаю этой смесью баклажаны. Сверху щедро посыпаю тертым сыром. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут — до румяной корочки. Готовую запеканку посыпаю свежей зеленью, даю постоять 5 минут и подаю горячей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Запеканка получилась настолько сочной, что нож входил в нее как в масло. Меня удивило, что за 20 минут в духовке баклажаны стали мягкими, но не превратились в кашу. Рекомендую есть теплой, когда сыр еще тянется — это главный кайф. Если останется, на следующий день разогрейте в микроволновке, вкус не потеряется.