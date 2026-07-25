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25 июля 2026 в 13:30

Отказалась от томатной пасты — сацебели из свежих помидоров с хмели-сунели: ароматнее и вкуснее любого покупного соуса

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые помидоры, острый перец, чеснок и хмели-сунели — варю грузинский соус сацебели, который зимой согревает, бодрит и превращает любое блюдо в праздник. Помидоры ошпариваю, снимаю кожицу, перекручиваю через мясорубку с перцем и чесноком, добавляю пряности, соль и сахар, увариваю до густоты — и через час на плите готов ароматный, огненный соус. Он идеально подходит к мясу, птице, рыбе, картошке, макаронам или просто как намазка на хлеб.

Для приготовления понадобится: 3 кг помидоров, 2 стручка острого перца (или по вкусу), 1 головка чеснока, 2 ст. ложки хмели-сунели, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, пропустите через мясорубку вместе с перцем и чесноком. Добавьте хмели-сунели, соль, сахар, масло, варите 30–40 минут до загустения. Влейте уксус, проварите 5 минут. Разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила сацебели — зимой он улетает за вечер, все макают хлеб в соус. Я добавила больше острого перца и кориандра, а уксус заменила лимонным соком. Кстати, вместо хмели-сунели можно взять уцхо-сунели. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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