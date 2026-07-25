Завариваю тесто на кефире — плацинды «Молдавские» на сковороде: тонкие, с хрустящей корочкой и нежной начинкой

Беру картошку, муку и кефир — замешиваю простое тесто, варю начинку и жарю плацинды, которые хрустят снаружи и тают внутри. Тесто на кефире получается эластичным, тонко раскатывается, а картофельная начинка с луком и зеленью делает их невероятно сочными и ароматными. Жарю на сковороде до золотистой пузырчатой корочки — и на столе целая гора горячих лепешек, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть. Подаю со сметаной или чесночным соусом — идеально к чаю, супу или как самостоятельное блюдо. Готовятся проще, чем пирожки, а по вкусу не уступают молдавским бабушкиным плациндам. Попробуйте — и вы влюбитесь в эту выпечку.

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли; для начинки — 5-6 картофелин, 1 луковица, соль, перец, зелень. Замесите тесто, дайте отдохнуть 30 минут. Картофель отварите, разомните с обжаренным луком и зеленью. Тесто разделите на шарики, раскатайте в лепешки, выложите начинку, защипните края, слегка приплюсните. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла таких плацинд — домашние съели за ужином, даже не дождавшись остывания. Я добавила в начинку чеснок и укроп, а тесто сделала на простокваше — оно стало еще нежнее. Кстати, можно добавить творог или грибы. Находка, а не рецепт!