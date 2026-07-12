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12 июля 2026 в 09:42

Не варю, а томлю: уха по-царски — даже опытные рыбаки теряют дар речи

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про жидкую водичку с рыбой. Я варю уху так, что ложка стоит, — и это не шутка.

Ингредиенты

Рыба (ерш, окунь, судак) — 2,5–3 кг, лук — 2–3 шт., морковь — 1–2 шт., картофель — 4–5 шт., перец горошком — 8–10 шт., лавровый лист — 2–3 шт., соль — по вкусу, водка — 50 мл, зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала варю крепкий бульон из мелкой рыбы — ерша и окуня. Заливаю холодной водой, довожу до кипения, снимаю пену. Солю, добавляю луковицу и перец горошком. Варю на слабом огне 40 минут, пока рыба не разварится. Потом процеживаю бульон через марлю — он должен стать прозрачным. В процеженный бульон кладу куски судака, нарезанный картофель и морковь.

Варю еще 15 минут. За 5 минут до готовности вливаю стопку водки — она убирает запах тины и делает вкус ярче. В самом конце бросаю лавровый лист и свежую зелень. Выключаю огонь, накрываю крышкой и даю ухе настояться 10 минут. Подаю горячей, с черным хлебом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Секрет в том, что я не накрывал кастрюлю крышкой первые 5 минут, — весь мутный «шум» ушел в пену. Ложка стоит намертво, а вкус — с легким дымком, хотя варил на плите. Совет: подавай с ржаным хлебом и щепоткой укропа прямо в тарелку.

Проверено редакцией
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