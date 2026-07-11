Скумбрия царская, запеченная с яблоком, — это не эксперимент, а хит: сочная, пряная, без хлопот

Скумбрия царская, запеченная с яблоком, — это не эксперимент, а хит: сочная, пряная, без хлопот

Долго искал способ сделать скумбрию нежной и без рыбного запаха. Все решили яблоко и айва в рукаве — попробуй, не пожалеешь.

Ингредиенты

Скумбрия — 1 шт., яблоко — 1 шт., айва — 0,5 шт., лук репчатый — 1 шт., лимон — 0,5 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала чищу скумбрию, удаляю голову, хвост и внутренности, промываю и натираю солью с перцем. Нарезаю яблоко, айву и лук тонкими дольками, сбрызгиваю лимоном, чтобы не потемнели. Тем временем делаю на рыбе несколько косых надрезов — в них позже вставлю ломтики лимона для сочности.

На фольгу или в рукав выкладываю подушку из лука, половину яблок и айвы, сверху кладу скумбрию, в брюшко отправляю оставшиеся фрукты. Запечатываю все герметично и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. За 5 минут до готовности разрезаю пакет сверху, чтобы образовалась легкая корочка, — рыба получается нереально ароматной, с кисло-сладким соком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Яблоко и айва сделали свое дело: филе пропиталось соком и стало таким нежным, что я боялся разломить кусок вилкой. Отдельно порадовала корочка — золотистая, с легким карамельным налетом от фруктов. Мой совет: не жалейте лука, он тоже карамелизуется и добавляет сладости. Хранить остатки? Да какие остатки — я съел все за ужином!