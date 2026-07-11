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11 июля 2026 в 11:00

Стакан сметаны и немного муки — турецкое печенье «Бармак» с орехами за 30 минут. Рассыпчатое, нежное и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сметану, муку, орехи и сахар — и за 30 минут готовлю печенье «Бармак» без разрыхлителя и дрожжей, которое станет идеальным лакомством к чаю. Все просто: замешиваю тесто на сметане и масле, готовлю начинку из грецких орехов с сахаром, раскатываю кружочки, заворачиваю начинку и выпекаю до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: печенье рассыпчатое, нежное, с хрустящей ореховой начинкой и легкой карамельной ноткой — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 150 г сметаны, 20 г сливочного масла, 1/3 ч. л. соли, 250 г муки, 100 г грецких орехов, 100 г сахара, 1 ст. л. воды. Орехи подсушите на сковороде, измельчите блендером, смешайте с сахаром и водой. Растопите масло, добавьте сметану, соль и муку, замесите тесто. Разделите на 20 частей, раскатайте в круги, выложите начинку и сверните рулетиками. Выпекайте при 180 °C 20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла это печенье — даже те, кто не любит орехи, просили добавки! Оно рассыпчатое и очень вкусное. Кстати, вместо грецких орехов можно взять миндаль или фундук.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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